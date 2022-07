Marianne Vos slaat opnieuw toe in Tour de France Femmes en verstevigt leiding: ‘Fantastisch’

Marianne Vos heeft de zesde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 35-jarige geletruidrager van Jumbo-Visma was in een grotendeels vlakke rit de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Ze verstevigt haar leiding in het klassement door de bonificatieseconden.

Het was het tweede dagsucces in deze Tour van Vos, die maandag ook al de tweede etappe op haar naam had geschreven. Haar voorsprong in het algemeen klassement op nummer twee Silvia Persico is opgelopen tot 30 seconden. Demi Vollering staat zesde op 1.11 van Vos. Annemiek van Vleuten heeft 1.28 achterstand in het klassement.



Vos heeft veel meegemaakt in haar imposante loopbaan, maar winnen in de gele trui had ze nog nooit gedaan. ,,De eerste keer ooit ja”, glunderde ze voor de camera van de NOS. ,,Dat is natuurlijk fantastisch. We wilden met de ploeg voor de etappeoverwinning gaan, maar uiteraard krijg je het niet cadeau.”

Na afloop bedankte Vos haar ploeggenoten uitgebreid. ,,Ze hebben me continu geweldig vooraan en uit de wind gehouden. In de finale hielden ze het tempo hoog, dat hebben ze ook geweldig gedaan. Of ik het gevoel had dat ik de snelste was? Balsamo was ook snel, we gingen ongeveer tegelijkertijd aan. Ik kon alleen maar hopen dat ik het tot de streep vol kon houden en dat lukte.”

Door haar zege in deze etappe verstevigde Vos ook de leiding in het puntenklassement ten opzichte van Wiebes. Vos heeft 267 punten, 76 meer dan Wiebes, die op 191 blijft staan. De Tour de France Femmes telt nog twee etappes.

Val Wiebes

Tweevoudig ritwinnares Lorena Wiebes gold als favoriet, maar ze kwam op 22 kilometer van de finish ten val. Haar ploeg besloot niet op haar te wachten, waardoor ze in de finale geen rol kon spelen. Wiebes was in tranen toen ze over de finish kwam. Opvallend genoeg was Lotte Kopecky ook slachtoffer van deze val, maar de Belgische kon nog meesprinten en werd uiteindelijk derde achter nummer twee Marta Bastianelli.



Dit weekend valt de beslissing in de Tour de France Femmes. Zaterdag liggen er drie cols van 1ste categorie op de vrouwen te wachten en zondag finisht de slotetappe op Planche des Belles Filles.

