Marianne Vos tankt met winst in Hoogerheide vertrouwen richting WK veldrijden

Marianne Vos heeft in Hoogerheide de GP Adrie van der Poel gewonnen. Dat was de vijftiende en laatste cross om de wereldbeker. De Nederlandse kampioene veldrijden sprong in de laatste ronde weg en soleerde naar de winst.

Wereldkampioene Lucinda Brand versloeg Puck Pieterse in de sprint om de tweede plaats. De eindzege in het klassement van Brand stond al vast. Zij won zaterdag ook de veldrit om de X2O-Trofee in Hamme. Daarmee nam Brand de leiding in dat klassement over van Denise Betsema. Pieterse verzekerde zich in Hoogerheide van de eindzege in de wereldbeker bij de beloften.

Met name voor Vos was het een mooie generale voor de wereldtitelstrijd, aanstaande zaterdag in het Amerikaanse Fayetteville. De 34-jarige Brabantse was al zeven keer wereldkampioen, maar haar laatste titel dateert van 2014. ,,Het is fijn om met dit gevoel af te reizen, maar het zegt niet alles”, vertelde Vos, die een modderig hellend stuk in de slotronde had benut om weg te rijden bij Brand en Pieterse. ,,Timing is belangrijk in topsport”, keek ze terug. ,,Zeker als je je ook nog zo goed voelt als vandaag. Ik wist dat ik een moment moest uitzoeken om te proberen weg te rijden.”

Onderweg reden er lang vijf vrouwen op kop, met Vos en Brand, de ‘jonkies’ Pieterse en Fem van Empel en de Hongaarse Kata Blanka Vas, gecoacht door oud-renner Lars Boom namens SD Worx. In de slotfase bleven er drie over vooraan, van wie met name Pieterse al met haar krachten had gesmeten. Vos, toch ook gevreesd om haar sprint, wilde het daarop in Hoogerheide niet laten aankomen. “Dat is een gok. Er kan van alles gebeuren, zelfs nog in de sprint. Daarom heb ik het op deze manier gedaan.”

Brand, die zaterdag nog haar zeventiende zege van het seizoen boekte, had geen antwoord. Misschien was het ook het verschil tussen een renster die een dag eerder nog diep was gegaan en een tegenstander die thuis was gebleven. ,,Gedeeltelijk klopt dat wel”, beaamde Brand. ,,Ik heb een paar keer geprobeerd het verschil te maken, Marianne kon dat in die laatste ronde nog een keer”, vertelde de renster die dit seizoen het regelmatigste presteerde.

