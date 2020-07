Marianne Vos voert in 2021 vrouwenploeg Jumbo-Visma aan

Meteen tumult in Burgos: Movistar wilde Israel Start-Up laten vertrekken na coronage­val

11:29 Al voor de start van de Ronde van Burgos werd gisteren pijnlijk duidelijk dat bij de aanpak van corona in het peloton niet alle neuzen in dezelfde richting staan. Twee renners van Israel Start-Up Nation startten niet omdat ze (via via) contact hadden gehad met een collega die besmet is geraakt. Volgens Movistar was die aanpak echter niet goed genoeg.