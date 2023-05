Marianne Vos voor tweede dag op rij de sterkste in Vuelta, voorsprong in klassement groeit

Met videoMarianne Vos heeft weer een overwinning toegevoegd aan haar imposante erelijst . De 35-jarige renster van Jumbo-Visma won vandaag de vierde etappe in de Vuelta, nadat ze gisteren ook al de sterkste was. Vos bleef in de leiderstrui in de sprint de Deense Emma Norsgaard en de Zwitserse Marlen Reuser voor.

Vos won de sprint in Guadalajara na een etappe van 133 kilometer vanuit Cuenca in het midden van Spanje. ,,Het was een onrustige dag met veel aanvallen. Ook in de laatste kilometers waren er nog aanvallen, maar gelukkig wisten we alles te pareren en kon ik het afmaken in de sprint", zei Vos na aanvallen van onder andere Demi Vollering, Annemiek van Vleuten en Marlen Reusser.

Vos reed gisteren al in de rode leiderstrui en verstevigde vandaag haar voorsprong in het algemeen klassement met twaalf bonificatieseconden: twee onderweg en tien op de eindstreep. Daarmee staat ze in het algemeen klassement nu 25 seconden voor op nummer twee Chloé Dygert.

Op de eerste dag van La Vuelta Femenina won Marianne Vos al de teamtijdrit van 9 kilometer in Torrevieja. Dinsdag verloor ze nog in de sprint van Charlotte Kool (Team DSM), maar gisteren was Vos te sterk voor Kool in de sprint.

Vandaag was de eerste heuvelachtige etappe, morgen wacht een serieuze klimdag met een etappe van 129 kilometer van La Cabrera naar Mirador de Peñas Llanas. Zondag is de laatste etappe naar Lagos de Covadonga.



