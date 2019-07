Marianne Vos zo gretig als in haar beste jaren en haalt uit in Giro Rosa

,,Een minuutje buiten adem.” Zo omschreef Marianne Vos de inspanning die nodig was om in de Giro Rosa ook de derde etappe te winnen. De dag ervoor had ze haar slag al geslagen in een bochtige finale. Daar reed ze de complete wereldtop pardoes uit het wiel. ,,Het was meer de aanzet dan het lef om hard die bochten te sturen”, zag de 32-jarige oud-wereldkampioene als de sleutel tot die eerste triomf. ,,Vandaag had ik het geluk dat Lucy Kennedy niet net één trap meer had gedaan. Ze stak haar handen te vroeg in de lucht en viel stil. Dat is het pijnlijke aan wielrennen.”