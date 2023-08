Marijn van den Berg verslaat klassementsleider op indrukwekkende wijze in Ronde van Polen: ‘Ik zou hier eigenlijk niet rijden’

Oud-wielrenner Johan van der Velde kreeg stamcellen van anonieme donor en overleefde leukemie: 'Waarom heeft de een wel geluk en de ander niet?

Als ooit de term ‘een bewogen leven’ op iemand van toepassing is geweest, dan is het wel op Johan Van der Velde. De West-Brabander hoorde jarenlang bij de groten der aarde in de wielersport, donderde daarna van zijn voetstuk, vocht terug, werd zeer ernstig ziek en geniet nu van elke dag.