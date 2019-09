Markus grijpt naast dagwinst in Nijmegen, Majerus nieuwe leidster

Met Lisa Klein in de leiderstrui ging de vierde etappe van start. De Duitse riep vrijdag de Nederlandse hegemonie een halt toe door na de proloogzege van Annemiek van Vleuten en etappeoverwinningen van Lorena Wiebes voor een buitenlandse winnares te zorgen. Door het hoge tempo brak het peloton richting Arnhem in stukken en wisten vier rensters met nog 45 kilometer te gaan weg te rijden. Riejanne Markus (CCC), Franziska Koch (Sunweb), Sara Penton (Virtu) en Christine Majerus (Boels-Dolmans) pakten een mooie voorsprong op het peloton. Penton moest op de Oude Holleweg lossen.



Op de natte en glibberige wegen deed Majerus het meeste kopwerk. Zij begon als tiende aan de etappe met slechts 23 seconden achterstand op Klein. Markus en Koch konden daarvan profiteren. Met nog een kilometer te gaan probeerde Markus haar medevluchters te verrassen met een late uitval, maar Koch reed het gat dicht met Majerus in haar wiel. De Luxemburgse trok vervolgens van ver de sprint aan en werd op de meet geklopt door Koch, die haar eerste profzege boekte. Wel is Majerus de nieuwe leidster, want het peloton kwam pas op 43 seconden achterstand over de finish gereden.



Ellen van Dijk en Janneke Ensing moesten de strijd staken na een valpartij.



Zondag eindigt de Boels Ladies Tour met een etappe van Nijmegen naar Arnhem. In 2017 en 2018 werd de World Tour-wedstrijd gewonnen door Annemiek van Vleuten.