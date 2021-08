Mas na val Roglic: 'We wilden het vooraf niet zeggen, maar wisten dat de afdaling gevaarlijk was’

‘No risk, no glory’, zei Primoz Roglic zelf na de tiende etappe in de Ronde van Spanje. De rodetruidrager viel aan op de enige beklimming van de dag en gleed even later in de afdaling onderuit.

,,We wisten dat het laatste stuk van de klim heel lastig was en Primoz wilde daar graag iets proberen", zei ploegleider Grischa Niermann na de finish. ,,Het lukte goed, maar de schuiver in de afdaling was natuurlijk jammer. Hij lijkt helemaal oké, alleen bleef hij daardoor niet in zijn eentje voorop. Dat is geen ramp, maar het is wel een klein smetje op een heel goede dag voor ons.”

De Jumbo-Visma-ploeg van Roglic zag een kopgroep van 31 man wegrijden en deed geen moeite de koers te controleren. De aanvallers kregen een voorsprong van twaalf minuten en zo kon Odd Christian Eiking de leiding in het algemeen klassement overnemen.

,,Het komt aan op de groep die wegrijdt, maar we waren blij dat we de trui konden afstaan", aldus Niermann. ,,Daardoor hebben we onze krachten kunnen sparen en rustig kunnen controleren.”

,,Ik had me beter gevoeld als ik niet was gevallen, maar ik ben oké", zei Roglic zelf. ,,Het is competitie, dus zonder risico’s, heb je geen succes. Ik viel omdat ik te hard ging in de afdaling. De weg was glad.”

Enric Mas lijkt nog altijd de belangrijkste concurrent van Roglic in de strijd om de eindzege in de Vuelta. De Spanjaard van Movistar kwam samen met de Sloveen over de streep.

,,Het klopt dat wij de aanval van Roglic niet hadden verwacht", aldus Mas, de nummer vier van het algemeen klassement, op 28 tellen van de titelverdediger. ,,Maar ik denk dat we het gat bergop klein konden houden. De samenwerking met (Movistar-ploeggenoot, red.) Miguel Angel Lopez was goed.”

Quote Het was voor de kijkers een spannende dag, maar voor ons was het gevaarlijk Enric Mas

“We pakken wel meer dan 30 seconden op de groep achter ons, in die strijd maken we het verschil. We bekijken het dag voor dag. Roglic doet het erg goed en heeft het geprobeerd, maar gelukkig kwamen we allemaal weer samen. Ik vroeg nog hoe het met hem ging en hij bedankte me en zei dat hij in orde was.”

,,Het was voor de kijkers een spannende dag, maar voor ons was het gevaarlijk", zei Mas. ,,We wilden vooraf niets zeggen, maar we wisten dat het een gevaarlijke afdaling was. En dat iemand die risico zou nemen en een beetje over de grens zou gaan, in een bocht onderuit zou glijden. Ik reed heel voorzichtig en moest na elke bocht wat meters goedmaken, omdat ik niet wilde vallen. Dat is gelukt en daar zijn we heel blij mee.”

