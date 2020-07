Mathieu Hermans, de winnaar die ook laatste werd

Sprinten kon ie. Dat had Mathieu Hermans het jaar ervoor wel bewezen in de Vuelta. Zes ritten won hij daar in 1988. De laatste, de mooiste, in Madrid. Voor de wat jongere lezers is het goed om te weten dat de Ronde van Spanje in die tijd ruim voor de Tour werd gereden. Eind april, begin mei. ,,Twee maanden later was ik in de Tour meestal al over mijn hoogtepunt heen", zo schetst de in Drunen opgegroeide en alweer twaalf jaar in Dongen wonende Hermans zijn wielerleven eind jaren tachtig.