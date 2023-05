Mathieu van der Poel duikt op met kaalgeschoren hoofd: ‘Hopelijk geen fotoshoot binnenkort’

Demi Vollering laat eindzege in Baskenland aan teamgenote Marlen Reusser

Demi Vollering heeft de eindzege in de Ronde van Baskenland voor vrouwen aan haar Zwitserse teamgenote Marlen Reusser moeten laten. De renster van SD Worx eindigde als tweede in het klassement, nadat Reusser met een solo in de derde en laatste etappe haar achterstand van bijna een minuut had goedgemaakt.