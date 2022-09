Mathieu van der Poel geeft op in WK-wegrace na nacht op politiebureau

UPDATEMathieu van der Poel, een van de grote favorieten voor het goud in de WK-wegwedstrijd vandaag, heeft na 30 kilometer opgegeven. De kopman van de Nederlandse ploeg kende een bizarre aanloop naar de 266 kilometer lange koers in het Australische Wollongong. Hij bracht na een incident in het hotel met luidruchtige kinderen een nacht door op het politiebureau. Tegen de Belgische zender Sporza bevestigde Van der Poel voor de start het voorval. ,,Ik lag pas om vier uur in bed.”

In het Novotel in Brighton, vlak onder Sydney, wilde Van der Poel de avond voor het WK vroeg naar bed. Hij werd uit zijn slaap gehouden door kinderen die over de gang renden en vaak op zijn hoteldeur bonkten. Van der Poel ergerde zich aan hun gedrag en ging verhaal halen. Voor de start bevestigde de Nederlandse renner het voorval voor de camera’s van Sporza. ,,Het klopt ja. Er was een klein geschil. Het ging over luidruchtige buren en ze zijn hier vrij strikt. Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen.”

Van der Poel moest mee naar het politiebureau in Sydney: ,,Ik was pas om 4 uur terug op mijn kamer. Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan niets meer veranderen. Ik probeer er het beste van te maken. Het is op weinig slaap dat ik zal koersen, hopelijk op adrenaline. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, ik moet het ermee doen”, zei hij kort voor de start van de wedstrijd nog.

Van der Poel gold als een van de favorieten voor het WK in het Australische Wollongong. Hij stapte afgelopen zomer in slechte vorm uit de Tour de France en maakte daarna van dit WK een hoofddoel. De wedstrijd over 266 kilometer is inmiddels gestart.

WK wielrennen

Op 18 september is in het Australische Wollongong het WK wielrennen begonnen. Bekijk hier het volledige programma, het parkoers en wie doen er namens Nederland mee?

Volledig scherm Het parkoers voor de vrouwen en de mannen van de wegrace bij het WK wielrennen. © DPG Media, UCI

