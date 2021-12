Mathieu van der Poel in de wachtkamer: ‘Het grote probleem is dat hij niet pijnvrij is’

Mathieu van der Poel last na zijn opgave tijdens de veldrit in Dendermonde noodgedwongen een pauze in. De wereldkampioen raakt maar niet verlost van de pijn aan zijn rug. Christoph Roodhooft, sportdirecteur bij Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix, gaf voor de Azencross van Loenhout een update.

Wanneer Van der Poel weer te zien is in wedstrijdverband, is nog niet duidelijk. ,,We wachten af hoe zijn rugblessure zich verder ontwikkelt. Hij moet bovendien in staat zijn om de trainingen te hervatten, anders is er geen sprake van deelname aan wedstrijden”, aldus Roodhooft. ,,We gaan de zaak rustig bekijken. Die rugblessure speelt hem al een tijdje parten. Zijn val op de Olympische Spelen in Tokio zal waarschijnlijk geen invloed gehad hebben, maar het zal ook niet hebben geholpen.”

,,Zorgen maken we ons niet, daarmee kom je immers toch niet verder. Het probleem moet wel worden opgelost. We gaan verder zien hoe het loopt. Het grote probleem is niet dat hij crossen moet missen, maar dat Mathieu niet pijnvrij is. Door die zeurende pijn beschikt hij niet over zijn volle capaciteiten. Bovendien kan Mathieu niet trainen om beter te worden. Dat is verschrikkelijk vervelend. Hij wordt gehinderd in zijn normale activiteiten. We wachten verder af en zullen later bekijken wanneer een volgende rentree mogelijk is.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel in Dendermonde in het wiel van zijn grote rivaal Wout van Aert. © BELGA

WK in Fayetteville

,,Het is frustrerend, maar het is wat het is”, reageerde Van der Poel zelf op de gedwongen pauze die hij moet nemen. ,,Het probleem is er al een tijdje en ik ben enigszins opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die verholpen kan worden met extra rust en behandeling. Iedereen weet dat het WK in de Verenigde Staten het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen. Zonder tijdsdruk, zodat ik mijn volledige mogelijkheden kan benutten. Ik hervat de competitie dan ook pas als ik er helemaal klaar voor ben. Als ik het WK haal, is dat des te beter. Als dat niet het geval is, kijk ik uit naar het lenteseizoen op de weg.”

Het wereldkampioenschap is op 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville.