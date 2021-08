Mathieu van der Poel kan titel in Benelux Tour niet verdedigen door rugklachten

Van der Poel liet eerder al het WK mountainbike, dat van 25 tot en met 28 augustus in het Italiaanse Val di Sole wordt verreden, schieten. In de aanloop naar de WK mountainbike had de 26-jarige Nederlander al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken.



Van der Poel won dit seizoen in de Tour de France een etappe en droeg enkele dagen de gele trui. In de olympische mountainbikerace, zijn grote doel, ging het echter mis: hij kwam hard ten val en moest gedesillusioneerd opgeven.