Mathieu van der Poel lijkt klaar voor strijd met Wout van Aert op WK na geslaagde test in Frankrijk

Mathieu van der Poel heeft in de laatste wereldbekerveldrit van het seizoen nog maar eens de benen getest met het oog op het WK, volgende week in Hoogerheide. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck versnelde in de cross van het Franse Besançon in de vierde van negen rondes en soleerde daarna naar de winst.

Op ruime afstand werd de Belg Laurens Sweeck, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker, tweede. De Nederlander Joris Nieuwenhuis (Baloise-Trek Lions) won het sprintje om de derde plaats.

Van der Poel is zondag over een week samen met de Belg Wout van Aert de topfavoriet voor de wereldtitel. Van Aert had dit weekeinde gekozen voor een cross in het Belgische Hamme en was daar zoals verwacht de beste.

Van der Poel won dit kalenderjaar drie van de vijf crossen waaraan hij deelnam. Twee keer was Van Aert sterker, in beide wedstrijden klaagde de Nederlander over rugklachten. Vorige week leek Van der Poel redelijk hersteld en versloeg hij de Belg, die zondag ontbrak in Besançon.

Ook Puck Pieterse klaar voor WK

Na Fem van Empel heeft ook Puck Pieterse laten zien dat ze klaar is voor het WK veldrijden, volgende week in Hoogerheide. Nederlands kampioene Pieterse won in het Franse Besançon de laatste cross om de wereldbeker.

Van Empel, die zich vorige week al verzekerde van de eindzege, ontbrak. De Brabantse, net als Pieterse twintig jaar oud, was zaterdag al de beste geweest bij een cross in het Belgische Hamme.

Pieterse, die rijdt voor de ploeg Alpecin-Deceuninck, had wat tegenslag in de openingsronde met een vastlopende ketting. Na een ronde achtervolgen sloot de Amersfoortse weer aan, waarna ze niet veel later de concurrentie achter zich liet.



Annemarie Worst en Inge van der Heijden, ploeggenotes bij 777, werden haar achtervolgsters. Worst finishte op 37 seconden als tweede, gevolgd door Van der Heijden.

Pieterse putte - voor zo ver dat nog nodig was - moed uit haar optreden in Besançon. ,,Na de overwinning van Fem gisteren in Hamme wilde ook ook graag even laten zien wat ik waard ben”, vertelde ze na haar achtste overwinning van het seizoen. Pieterse won onder meer vier wereldbekerwedstrijden en eindigde in het klassement als tweede achter Van Empel.



Het probleem met haar ketting was een ‘tegenvaller’, die ze echter snel had verwerkt. ,,Ik zag dat er vooraan een vrij grote groep reed. Het kostte wel wat energie, maar ik was snel terug voorin. Ik kon even herstellen en besloot daarna solo verder te gaan.” Richting het WK zei Pieterse vooral goed te gaan uitrusten. ,,Vandaag rijden we nog naar huis, in twee keer of rechtstreeks. Daarna wordt het een beetje rustig trainen en rusten. Het WK is zeker geen wedstrijd zoals alle andere. Het is waarvoor ik de afgelopen tijd zo hard heb getraind.”



De vrouwen rijden zaterdag hun wedstrijd om de regenboogtrui. Titelverdedigster Marianne Vos ontbreekt.

