Mathieu van der Poel pakt ook in Surhuisterveen de volle buit, Jakobsen wint lucratief sprintje

Van der Poel pakte maandag nog de winst in Boxmeer door Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn voor te blijven. Na zijn opgave in de elfde etappe van de Tour raakte MVDP zijn fiets een tijdje niet aan. Pas afgelopen zaterdag maakte hij weer trainingsuren. Deze week is hij in verschillende criteriums te zien. Woensdag rijdt Van der Poel in Chaam, vrijdag in Heerlen, zondag in Emmen en volgende week maandag in Roosendaal. Daarna gaat de focus op de wereldkampioenschap op de weg van eind september in Australië.

Fabio Jakobsen rijdt nagenoeg hetzelfde programma als Van der Poel, wat criteriums betreft. Hij is daarnaast donderdag te bewonderen in Wateringen. In Surhuisterveen won hij vanavond de 'tussensprint', goed voor 10.000 euro.



Tourwinnaar Jonas Vingegaard is deze week niet in Nederland of België te bewonderen. Hij laat het lucratieve uitje schieten om tijd door te brengen met zijn familie. Wout van Aert is vooral actief in eigen land en zal alleen maandag (Roosendaal) en op 14 augustus (Etten-Leur) in Nederland rondjes om de kerk rijden. Vanavond deed hij mee in Roeselare, maar werd hij in een sprint geklopt door Yves Lampaert.