Mathieu van der Poel staat na bizar hotelincident zondag aan de start van het WK gravel

Terug is-ie, sneller dan verwacht. Mathieu van der Poel spoelt de kater van het ene WK in Australië, toen hij na een incident met een aantal tienermeisjes een nacht doorbracht op het politiebureau, weg met een ander WK. Komende zondag start hij in Veneto bij de eerste editie van het WK gravel.

Dat hij ooit aan de start van het WK gravel zou verschijnen stond eigenlijk al vast. Een combo van hardrijden en stuurmanskunst, van weg en cross: hij is ervoor gemaakt. De discipline wordt in rap tempo populairder en competitiever.

Canyon, zijn fietssponsor, ziet het hem graag doen, hijzelf vindt het stiekem prachtig. Anderhalve week geleden had hij het erover dat hij het WK gravel in 2024 wel zag zitten, om de hoek in Vlaanderen. Maar anderhalve week geleden is anderhalve week geleden. Dat was vroeger. Nu is nu. En nu heeft Van der Poel zijn oog laten vallen op het WK gravel van dit jaar: hij bevestigt zelf zijn deelname.

,,We schrijven zondag een stukje geschiedenis”, blikt Van der Poel in een persbericht van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck vooruit. ,,Voor mij mijn allereerste gravelrace in mijn carrière. Al is het niet helemaal nieuw. Ik heb vandaag voor het eerst op de gravelbike getraind en het voelt als iets tussen wegracen en veldrijden. De aanpassing op de fiets viel mee.”

Over zijn ambitie houdt Van der Poel zich op de vlakte. ,,Het is vooral leuk om daar te zijn. En als het gevoel zondag goed is, gaan we uiteraard ons best doen om het best mogelijke resultaat te behalen.”

| Reconstructie

Tienermeisje (14) en filmpjes geven beeld van bizarre hotelnacht Mathieu van der Poel: ‘Je hebt ons bedreigd.’ Lees de reconstructie van het incident bij het Novotel in Sydney hier.

Het WK vindt plaats in het Italiaanse Veneto en voert over bijna tweehonderd kilometer – met meer dan de helft aan onverharde wegen. ‘VDP’ is niet de eerste grote naam op de startlijst. Tussen de gravelspecialisten zijn ook Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar terug te vinden. Ze zullen niet de enigen zijn: doordat het WK op zondag plaatsvindt in Veneto, is het in theorie te combineren met de Ronde van Lombardije – die op zaterdag wordt verreden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.