Mathieu van der Poel werkt toe naar WK: ‘Ik wil in topvorm naar Australië’

Na zijn teleurstellende Tour de France is Mathieu van der Poel terug in koers. In de bescheiden Druivenkoers begint hij aan zijn voorbereiding op het WK in Australië over een maand. ,,Het was mentaal moeilijk na de Tour.’’

Door Daniel Dwarswaard



Veertig dagen heeft hij geen koers gereden. Mathieu van der Poel verdween gedesillusioneerd uit de Tour de France waar hij naar eigen zeggen ‘niet vooruit te branden was’. Hij raakte zijn fiets even niet aan, trainde daarna veel in Spanje en rijdt nu met de Druivenkoers in Vlaams-Brabant zijn eerste wedstrijd in aanloop naar het WK volgende maand in Australië waar MVDP de kopman van de Nederlandse ploeg is.

Eerst nog even over die Tour. Zijn conclusie waarom het toen niet lukte: ,,Na de Giro ben ik te lang van de fiets geweest,’’ zegt hij. ,,En vervolgens heb ik daarna op hoogtestage in het Italiaanse Livigno te hard getraind op hoogtestage. Daardoor stond ik stil in de Tour. Dat was voor mij ook onverwacht. Het was daarna mentaal zwaar om weer te gaan trainen met een slechte conditie. Nu voel ik me beter, maar ik ben nog niet in topvorm. Maar wel goed genoeg om hier te koersen.’’

De Druivenkoers, niet eens live op televisie, is een kleine wedstrijd, maar wél op een zwaar parkoers. En een goed deelnemersveld met onder meer Biniam Girmay, ploeggenoot Jasper Philipsen en Zdenek Stybar. ,,Ik heb getwijfeld tussen deze wedstrijd en de Ronde van Duitsland. Hier vind ik meer wat ik specifiek wil: hardheid in de koers. Dat heb ik nu nodig rochting het WK waar ik in topvorm wil zijn. In Duitsland zijn dan wel vier etappes, maar daar zal het niet elk moment intensief zijn.’’

Wellicht rijdt Van der Poel na het WK ook nog het wielermonument de Ronde van Lombardije. ,,Dat is een mogelijkheid, maar eerst kijken hoe het nu gaat. Ik kijk uit om op het WK kopman te zijn. Het parkoers heb ik niet tot in de details bekeken, maar het zou me moeten liggen.’’

