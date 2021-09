Mathieu van der Poel wint bij rentree meteen loodzware koers rond Antwerpen

Hij kwam om zijn rug te testen, maar Mathieu van der Poel zette de Antwerp Port Epic direct naar zijn hand. De Nederlander was oppermachtig in de 183 kilometer lange koers vol kasseien en gravel. Alleen Taco van der Hoorn kon hem lang volgen, maar moest in de sprint zijn meerdere erkennen.

Van der Poel maakte zondag zijn eerste wedstrijdkilometers sinds zijn zware val tijdens de Olympische mountainbikewedstrijd. Daarin ging de Nederlander hard onderuit nadat hij dacht na een heuveltje over een plank naar beneden te kunnen rijden. Die plank bleek er echter niet te liggen.

Van der Poel liet eerder deze week weten zijn rug te willen testen met het oog op de rest van het seizoen. Onder meer het WK in Leuven en Parijs-Roubaix staan nog op de planning, maar er waren twijfels over de fysieke gesteldheid van de veelwinnaar. ,,Die val was niet de oorzaak, maar het zal er geen goed aan gedaan hebben", zei Van der Poel voor de start over zijn rugblessure. ,,Er is wat vocht tussen de wervels gekomen.”

Dat testen deed Van der Poel door, met zijn ploeg, bijzonder agressief te koersen. Alpecin-Fenix was dan ook voortdurend goed vertegenwoordigd in de kop van de koers. Ook Van der Hoorn en Danny van Poppel van Intermarché - Wanty - Gobert toonden zich in de voorste groep.

Op 25 kilometer van de streep draaide Van der Poel op één van de gravelstroken de gashendel vol open en alleen Van der Hoorn kon volgen. De winnaar van een Giro-etappe had ploeggenoot Danny van Poppel in de achtervolgende groep van zeven en nam in eerste instantie niet over. In dat groepje ook Van der Poels ploeggenoten Tim Merlier en Dries de Bondt.

Na een paar kilometer nam Van der Hoorn alsnog over Van der Poel en al snel reden de twee 40 seconden bij elkaar. Op een kleine twee kilometer van de streep probeerde Van der Hoorn weg te komen bij zijn metgezel, maar die poging bleek kansloos. Ook in de sprint stond er geen maat op Van der Poel.

Volledig scherm Mathieu van der Poel viert zijn overtuigende overwinning. © photo: Cor Vos

,,De pijn aan de rug viel mee", zei Van der Poel na zijn overwinning. ,,Ik had alleen laatste uur wat last, maar ik had niet zo veel hinder als eerder. Het is nog een beetje afwachten hoe ik ga reageren, maar het is leuk om hier te winnen. Het is vlakbij mijn huis, dus ik ben er erg blij mee.”

Wanneer hij gaat beslissen over het WK en Parijs-Roubaix? ,,Ik denk dat ik de komende week de knoop door zal hakken. Dat zijn nog wel andere wedstrijden dan dit. Maar ik ga eerst even genieten, met frietjes denk ik.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel krijgt de felicitaties van zijn vriendin Roxanne. © photo: Cor Vos

,,Hij is gewoon veel sneller", bekende Taco van der Hoorn. ,,Toen we met een groep vooruit reden dacht ik nog wel een kans te maken. Ik wist niet hoe goed hij vandaag was. Maar toen we met zijn tweeën weg waren, zat ik een beetje opgesloten. Hij was gewoon beter in de finale.”

,,Ik hoop dat ik mee mag naar het WK", reageerde hij desgevraagd. ,,Als Mathieu nog iemand nodig heeft, ben ik er graag bij.” Op de achtergrond zat Van der Poel te knikken.

Volledig scherm Mathieu van der Poel (l) en Taco van der Hoorn spraken elkaar al voor de start. © BELGA