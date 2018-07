Matthews leidt Sunweb in Clásica San Sebastián

Van Zon sterkste in tijdrit, Vugts staat leiders­trui in Lezerstour af

28 juli Het duurde een paar minuten voordat er duidelijkheid was over de winnaar van de tijdrit in de Tour de France. Was het Chris Froome of toch Tom Dumoulin? In de BD Lezerstour was het niet veel anders. Was het nou Conny van de Ven die de tijdrit pakte of toch Mieke van Zon?