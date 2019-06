Matthews na afhaken Dumoulin: Ik ben totaal teleurgesteld

Aan het begin van het seizoen was duidelijk dat Matthews Dumoulin zou helpen in de Tour de France. De gele trui zou het heilige doel zijn. ‘’Iwan Spekenbrink vertelde ons dat we zelf geen ambities moesten koesteren. We hebben ons voorbereid om in de beste mogelijke vorm Tom te steunen. Ik heb dit jaar niet getraind voor de eindsprint en ben niet bezig geweest voor mijn eigen kansen. Ik was in goede vorm voor het klimmen en de ploegentijdrit’', aldus de winnaar van de groene trui in 2017.