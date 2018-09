Matthews slaat dubbelslag in Canada en wint ook in Montréal

Na de GP van Québec is ook de GP van Montréal een prooi geworden voor Michael Matthews. De Australiër was in een pittige sprint bergop nipt sneller dan Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet. Tim Roosen was beste Nederlander op de vijfde plaats.

Zo laat Matthews zien dat hij wel degelijk zijn plaats had in de Australische WK-selectie, die hij opvallend genoeg niet haalde.

Net als vrijdag in Québec was ook het koersverhaal in Montréal klassiek: vijf renners gingen, tegen beter weten in, in de aanval om zich in de kijker te rijden. Vandaag luisterden de avonturiers naar de namen Hugo Houle (Astana), Nigel Ellsay (Rally), Charles-Etienne Chretien en Adam Roberge (beiden Canadese nationale selectie) en Owain Doull (Team Sky). Het vijftal kreeg een voorsprong van ruim vijf minuten.

In tegenstelling tot vrijdag waren de favorieten niet van plan om zich te laten verrassen. Met nog vijftig kilometer te gaan draaide het peloton de gashendel open. Met name Lotto-Soudal toonde zich bedrijvig in functie van kopman Tim Wellens. De Belg schudde even later zelf aan de boom en kreeg onder meer Matej Mohoric, winnaar van de BinckBank Tour mee. De Sloveen liet Wellens ter plaatse en snelde in geen tijd naar de kopgroep toe. Even later maakten ook Jan Polanc en Gregor Mühlberger de oversteek. Van de vroege vlucht was dan al geen sprake meer.

Na wat geharrewar en werk van Sunweb was het verhaal van de drie koplopers uit. Na enkele pogingen in de slotfase was een sprint onafwendbaar. Met de laatste vijfhonderd meter aan gemiddeld vijf procent was het een aankomststrook voor mannen met een krachtig eindschot in de benen. Sonny Colbrelli leek er met de overwinning van door te gaan maar de laatste meters waren er teveel aan voor de Italiaan. Matthews stak uiteindelijk zijn handen in de lucht en liet de Italiaan met lege handen achter. Greg Van Avermaet werd derde. Timo Roosen was de beste Nederlander op plek vijf.