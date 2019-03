Matthews wint, Froome valt in Catalonië

Groenewe­gen en Jakobsen starten in De Panne en Gent-Wevelgem

14:18 Bij zowel Brugge-De Panne als Gent-Wevelgem zou het wel eens tot een strijd kunnen komen tussen de Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Groenewegen is door Jumbo-Visma opgenomen in de selectie voor de twee WorldTour-wedstrijden, op woensdag en zondag. De Belgische formatie Deceuninck - Quick-Step ruimde plaats in voor Jakobsen.