Maud Kaptheijns hoopt dat operatie snel een einde maakt aan alle ellende

Boven de frieten en een pintje kan Van Aert toch tevreden zijn

18 oktober Als halfgod in België een millimetersprint verliezen in de Ronde van Vlaanderen van Mathieu van der Poel. Wout van Aert had alle reden om zich op te sluiten in zijn hotelkamer. Maar na de grootste teleurstelling toonde de Jumbo-Belg zich een moedig verliezer. ,,Hij was een heel klein beetje beter dan ik.’’