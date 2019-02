Medaillekandidaat Van Riessen nog niet uitgeleerd op de piste

Laurine van Riessen voelt zich niet langer de ex-schaatsster. De 31-jarige Leidse is vanaf woensdag een van de sprinttroeven bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. Tot de Spelen van Rio 2016 overwoog ze nog een terugkeer naar het ijs nadat ze, aanvankelijk als starter op de teamsprint, de overstap naar de piste had gemaakt. Inmiddels is ze ook op de sprint en keirin een medaillekandidaat, al maakt ze nog steeds een inhaalslag. ,,Ik kan nog heel veel leren.”

,,Nee'', klinkt het welhaast verbaasd. ,,Ik heb afgelopen winter niet één keer op het ijs gestaan.'' Van Riessen heeft er zojuist een lichte training in Alkmaar op zitten, een paar dagen na een bike-off, waar ze haar plaats op de teamsprint moest veiligstellen. Dat was nog even een uitdaging. ,,Ik heb afgelopen winter weinig teamsprints gereden en die ik reed gingen niet super.”

Ze kwam ooit bij de baanselectie om als starter Elis Ligtlee op gang te trekken. In Rio volgde ondanks een Nederlands record (32,792) uitschakeling in de eerste ronde tegen Australië. Inmiddels komt ze voor beide posities in aanmerking, voor de WK plaatste Van Riessen zich voor de tweede positie, de renster die twee rondes rijdt. Kyra Lamberink is de starter, Van Riessen en Shanne Braspennincx lossen elkaar af in kwalificaties en eerste ronde.

De focus ligt al lang niet meer bij de teamsprint. Van Riessen was in Rio op de keirin nog de stuntvrouw na een stukje steilewandfietsen, de resultaten kwamen later met net geen medaille (vierde) bij de WK vorig jaar in Apeldoorn en afgelopen winter twee zeges in de wereldbeker. Als renster van het commerciële team Beat bezet ze inmiddels de derde plaats op de wereldranglijst. ,,Bij Beat heb ik vooral meer wedstrijden kunnen rijden omdat we naast de nationale selectie op wereldbekers kunnen uitkomen.''