Medisch wonder Annemiek van Vleuten (39): in december nog op krukken, in februari drie keer winnen

Door Daniel Dwarswaard



Als Annemiek van Vleuten een uur na haar prachtige zege in de Vlaamse seizoensopener een klein beetje op adem is gekomen, blijft ze een paar seconden stil. Waar ze in hemelsnaam de motivatie vond om wéér terug te vechten na een zware blessure? In oktober lag Van Vleuten er verloren bij op een kasseistrook tijdens de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. De schade: haar schaambeen op twee plekken gebroken en een breuk in de schouder.



Nu, een kleine vijf maanden later, ruikt ze naar de overwinningschampagne en heeft ze haar derde zege in de maand te pakken, nadat ze eerder al een rit en het eindklassement won in Valencia. ,,In december had ik mijn krukken nog nodig,’’ zegt ze, tamelijk droogjes. ,,Ik ging trainen in Colombia, maar die krukken gingen ook mee in het vliegtuig om na de trainingen te gebruiken. Ik heb mezelf weer bij elkaar geraapt. Me vastgehouden aan lichtpuntjes. Op een gegeven moment kon ik op de stadsfiets een koffierondje doen met de buurvrouw. Zo ben ik stapje voor stapje terug gekomen. Denken in mogelijkheden, niet in frustratie. Dat heb ik al vaker in mijn carrière laten zien. Ook nu is het me weer gelukt.’’



Van Vleuten liep na haar val in Roubaix lange tijd op krukken, zoals hieronder te zien is.