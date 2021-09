Merlier opnieuw de snelste Benelux Tour, Bissegger blijft aan de leiding

Het is de tweede ritzege voor Merlier in de Benelux Tour. De Belg, die al sprints won in de Giro d’Italia en in de Tour de France was eerder de beste in de eerste etappe in Dokkum. Het is zijn negende zege dit seizoen.



Van Poppel begon de sprint in Ardooie vroeg en zag Pedersen voorbij komen. Merlier bleef lang in de rug van Van Poppel en kwam er pas in de laatste meters met veel meer snelheid uit. Dylan Groenewegen eindigde als negende.