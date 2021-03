Merlier sprint sneller dan oud-wereldkampioen Pedersen in Bredene Koksijde Classic

Video Pogacar wint koningin­nen­rit Tirreno, Van der Poel laat strijd om macht lopen

13 maart Tadej Pogacar heeft de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen en de leiderstrui daarmee overgenomen van Wout van Aert. De Sloveens winnaar van de Tour de France was de sterkste in de rit van 150 kilometer van Terni naar Prati di Tivo. Mathieu van der Poel speelde geen rol van betekenis en kwam uiteindelijk pas als 106de over de finish, op ruim twintig minuten van Pogacar.