Mijlpaal voor wielrensters: 'Ik kijk eigenlijk meer uit naar deze koers dan naar de Ronde van Vlaanderen’

Door Marijn Abbenhuijs



Het regent niet. Maar na een natte nacht is de woensdagochtend in Noord-Frankrijk wel een druilerige. De weg is vochtig en de wind voelt guur. Lars Boom slaat het grijnzend gade. De voormalig profwielrenner, ooit vierde in Parijs-Roubaix en winnaar van de kasseienrit in de Tour de France van 2014, is vanaf morgen officieel in dienst bij SD Worx. Hij wordt er ploegleider van het meest succesvolle vrouwenteam van de World Tour. Twee dagen voor het ingaan van zijn contract kan hij mooi alvast zijn ervaring met de rensters van zijn nieuwe ploeg delen.



En het is anders als het nat is, dat weet iedereen die de Hel van het Noorden ooit in verschillende omstandigheden reed. En tot die categorie behoort geen enkele vrouw, want zij rijden Parijs-Roubaix zaterdag pas voor het eerst. Daarom is Boom blij met de omstandigheden. Droogjes merkt hij op dat het goed is dat de rensters van zijn team een klein beetje kunnen wennen aan modderige, natte stenen. Volgens de weersvoorspellingen zou er zaterdag namelijk ook best eens een buitje kunnen vallen.