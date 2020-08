‘Mijn man viel van zijn racefiets en overleed op Tourberg Mont Aigoual’

PodcastBij het wielrennen ligt de dood altijd op de loer. Profrenners Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen crashten onlangs erg hard. Gelukkig overleefden ze hun val. Dat geluk had Rémy Metais niet. Hij viel van zijn racefiets terwijl hij de Mont Aigoual beklom en stond niet meer op. ‘Zijn ogen waren nog open. Ik praatte tegen hem. Ik zei: ga niet bij me weg. Ik heb je nodig!’

Dat zegt Rémy's vrouw Chantal in een emotionele, negende aflevering van podcast Le Cycliste. Chantal en dochter Pascale beschrijven hoe de dag van het ongeluk verliep. Hoe een deel van het wielergekke gezin op 7 augustus 2011 richting de Mont Aigoual ging, omdat vader Rémy (48) en zoon Sylvain er een koers wilden fietsen. ,,Het was die dag slecht weer’’, zegt Chantal, ,,maar hij wilde per se gaan. Hij zei: ‘Nee nee, we gaan, ik wil die koers fietsen’.’’ En dus gingen ze.

Het toeval wil dat Chantal haar man Rémy in de auto passeerde, slechts enkele kilometers voordat de Fransman van zijn fiets viel. Er werd nog een foto gemaakt van de fietsende vader. ,,Hij lachte. Hij was volmaakt tevreden, want hij deed wat hij het liefste deed. Hij beklom de Mont Aigoual op zijn racefiets.’’ Die foto bleek de laatste tastbare herinnering voor het gezin Metais.

Ben je benieuwd naar hoe die dag voor de familie Metais verliep? Naar wat voor een man Rémy Metais was? En naar wat het gezin van de Mont Aigoual vindt? Luister dan nu de nieuwste aflevering van Le Cycliste:

In Le Cycliste gaan Jerry Huinder en Kees Graafland op zoek naar de verhalen op en rond de Mont Aigoual, de illustere berg in de Cevennen die uitvoerig wordt beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé en die dit jaar als finish dient voor de zesde etappe van de Tour de France. Jerry en Kees fietsen de laatste 50 kilometer van de etappe en praten ondertussen met de mensen die er werken en wonen. Ze omschrijven wat ze tegenkomen en vertellen wat er nou zo leuk is aan wielrennen.

Etappe 9: Eerbetoon aan een dode renner

Volledig scherm Pascale en Chantal Metais (midden en rechts) vertellen in L’Esperou over hun vader en man Rémy Metais, die tijdens het wielrennen op 48-jarige leeftijd overleed op de Mont Aigoual. © Denis Boissiere Op 7 augustus 2011 overleed Rémy Metais (48) op de Mont Aigoual. Hij deed mee aan een wielerkoers, viel een paar kilometer onder de top van de berg van zijn fiets en stond niet meer op. Zijn vrouw Chantal kwam aangerend, praatte tegen hem, maar het hielp niet.



We spreken met Chantal en dochter Pascale over het verlies van hun man en vader. En we bezoeken met hen de plaquette die op de plek van Rémy's overlijden op een rots werd vastgeschroefd. Op 3 september passeert de Tour de France juist die plek. Het maakt het gezin trots. ,,Rémy's naam is nu voor altijd verbonden met de geschiedenis van de Mont Aigoual.’’

Jerry en Kees naderen de top van de Mont Aigoual. Ze zijn begonnen aan de laatste tien kilometer van de klim en passeren het gehucht L’Esperou. Er zijn wolken verschenen, het waait. Waar Jerry makkelijk doortrapt, haakt Kees aan en denkt hij al stiekem aan de finish en hoe hij in hemelsnaam de eindsprint moet gaan aanpakken...

Volledig scherm Het parcours van de zesde Touretappe van Le Teil naar de Mont Aigoual. Jerry Huinder en Kees Graafland fietsen de finale van die etappe, de laatste 50 kilometer. © Tour de France

