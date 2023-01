Mislopen WK mokerslag voor Vos: ‘Marianne is nog niet klaar met fietsen, maar zij moet de afweging maken’

Met video Door rugklach­ten geplaagde Mathieu van der Poel afgetroefd door Wout van Aert

Wout van Aert troefde in de wereldbekerveldrit van Zonhoven opnieuw zijn rivaal Mathieu van der Poel af. Vier weken voor het WK in Hoogerheide toonde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck zich bijzonder gefrustreerd over de weer opspelende rugklachten. Hij vertrekt nu naar Spanje voor een reeds geplande trainingsstage op de weg.

