‘Missie geslaagd’ voor Evenepoel, slotetappe prooi voor Sosa

De Belg was begin dit jaar de beste in de rondes van San Juan en de Algarve. Evenepoel legde donderdag de basis voor zijn overwinning in Burgos. Hij schudde op de flanken van de Picón Blanco al zijn concurrenten af en soleerde bergop naar de zege in de derde etappe.

,,Missie geslaagd”, zei Evenepoel. ,,Ik moest pijn lijden, ik moest vechten. En nu voel ik me geweldig. Ik had Landa voortdurend in het vizier en kon zijn aanvallen pareren. Dit was een perfecte dag.” Hij hield in het eindklassement 30 seconden voorsprong over op Landa.