Mitchelton heeft Tour-hoop gevestigd op Adam Yates

De Britse kopman begint aan zijn derde Tour de France. Yates eindigde twee jaar geleden op de vierde plaats. Hij ontving toen in Parijs de witte trui als beste jongere. Vorig jaar deed Adam Yates niet mee en was zijn tweelingbroer Simon de beste in het jongerenklassement. Simon Yates leek vorige maand in de Giro op weg naar de eindzege, maar met drie ritzeges op zak stortte hij in de slotweek helemaal in.