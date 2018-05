Mitchelton-Scott oppermachtig in Hammer Series

Team Sunweb, tweede in de afsluitende tijdrit, werd ook tweede in het eindklassement. BMC eindigde als derde. LottoNL-Jumbo werd zesde.



Volgend weekeinde zijn de Hammer Series in Limburg. Tom Dumoulin, de nummer twee van de Giro d'Italia, zal zich daar laten zien. BMC heeft onder meer de komst van de Belg Greg Van Avermaet en de Australiër Richie Porte aangekondigd. In oktober volgt er nog een editie in Hongkong, daar is het een eendaagse koers.