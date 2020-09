Moerenhout: ‘Dit WK-parkoers is interessant voor Mathieu’

Door Marijn Abbenhuijs



Door Aigle-Martigny in Zwitserland ging al eerder een streep als locatie voor de WK wielrennen (24 tot en met 29 september). Het wordt dus Italië, op een bijzondere locatie. Moerenhout is deze week al in het land. Niet omdat hij al wist dat de WK in Imola plaatsvinden en hij het parkoers alvast wilde verkennen, maar omdat hij als ploegleider van de Amerikaanse beloftenploeg Hagens Berman Axeon in de Giro d’Italia voor beloften is. ,,We zitten in het noorden van Italië en Imola is zo’n vier uur rijden naar het zuiden, dus het lukt me niet om tussendoor even naar het nieuwe WK-parkoers te gaan”, vertelt hij. ,,Misschien kan ik er aansluitend aan deze wedstrijd nog even tijd voor vrijmaken.”