Mollema als kopman van Trek mee naar de Tour

Bauke Mollema (33) is komende zomer de kopman van Trek-Segafredo in de Tour de France, ondanks de komst van Vincenzo Nibali naar de ploeg. Dat zegt de Nederlandse wielrenner morgen in een interview met deze krant.

Naast Mollema gaat ook zijn ploeggenoot Richie Porte voor een goede klassering in het algemeen klassement naar de Tour. ,,We hebben een verdeling voor de grote koersen gemaakt”, vertelt Mollema. ,,Ik rijd de tour voor het klassement, Nibali gaat naar de Giro. Waarschijnlijk zullen we samen de Vuelta doen. Ik niet voor het klassement, maar voor de ritzeges.”

De Groninger rijdt sinds 2015 voor Trek. Hij is nooit de onbetwiste kopman van de ploeg geweest. In het verleden werden ook al Alberto Contador en Porte gehaald. Voor komend seizoen is Nibali vastgelegd. De Italiaan komt over van Bahrain-Merida. ,,De ploeg wil blikvangers hebben om fietsen te verkopen, dat snap ik wel. Een renner als Contador pakt meer publiciteit dan ik. Voor mij is het niet zo’n probleem. Dit jaar kwam Porte erbij en had ik het beste jaar van mijn carrière.”

Mollema won afgelopen seizoen de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het jaar. In de Giro d’Italia werd hij vijfde in het algemeen klassement. Dat was één van zijn beste prestaties in een grote wielerronde. Slechts één keer eindigde Mollema hoger: in de Vuelta van 2011 (4de).

Komende zomer rijdt hij voor de tiende keer in zijn loopbaan de Tour de France. Zijn beste prestatie in de Ronde van Frankrijk was in 2013 (6de). Twee jaar later eindigde hij als 7de. Alleen in 2012 reed Mollema de Tour niet uit.