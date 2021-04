Mollema de eendagsrenner: ‘Dit jaar heb ik de klassiekers echt aangestipt’

Door Daan Hakkenberg



Afgestapt in de Ronde van Baskenland, een lekke band die ‘zijn’ Amstel Gold Race om zeep helpt en een anonieme elfde plek in de Waalse Pijl. Een wielrenner die goed wil zijn in Luik-Bastenaken-Luik kan er zomaar onzeker van worden. Maar niet Bauke Mollema, bezig aan zijn veertiende jaar als prof. ,,Ik heb gedaan wat ik moest doen qua training en geen blessures of ziekte gehad. Ik maak me geen zorgen.’’