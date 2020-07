Mollema hervat seizoen in sterkbezette Route d'Occitanie

Er wordt weer gekoerst, maar voor hoelang? ‘Het is pakken wat je pakken kan’

10:57 In Roemenië, Slovenië en Bulgarije. En sinds vorige week ook weer in Spanje. Waaiers, winnaars, sprintjes, klimmetjes en uitslagen. Hoera, er is weer koers! Al is het nog maar de vraag voor hoelang.