Mollema na zege in Lombardije: ‘Dit was mijn moment’

Mollema koos op 19 kilometer van de finish, op de beklimming van Civiglio, voor de aanval nadat de topfavorieten naar elkaar keken. ,,Ik wist dat ik moest gaan”, vertelt Mollema. ,,De andere jongens waren explosiever, dus ik wist dat het mijn moment was en dat ik moest doorgaan.”



Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Egan Bernal; allemaal slaagden ze er niet in om terug te komen bij de ontketende Mollema. ,,De laatste tien kilometer was het de hele tijd full gas.” Of de concurrentie hem niet heeft onderschat door hem weg te laten rijden? ,,Misschien, ik was niet de grootste favoriet. Maar ik voelde me goed, eigenlijk al heel de week. Dit was mijn moment.”



In het Italiaanse najaar werd Mollema, op de overwinning in Lombardije na, ook al vierde in de Giro dell‘Emilia, vijfde in de GP Bruno Beghelli en zevende in Milaan-Turijn.