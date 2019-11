Mollema won in Japan door leugentje: ‘We moeten nog een rondje’

De Canadese renner van Education First was daarom heel verrast toen Mollema op enkele honderden meters voor de streep ineens aanzette. Woods ging nog wel in de achtervolging, maar toen was Mollema al weg.



Hoofdschuddend kwam hij over de streep. Mollema bleek een leugentje om eigen bestwil te hebben gemaakt.

Education First zette dinsdag een filmpje online, met een blik achter de schermen bij de wedstrijd om de Japan Cup. Daarin is te zien hoe de ploegleider in de volgauto vol verbazing vraagt hoe het toch kan dat Woods de sprint heeft verloren. Teambaas Jonathan Vaughters vertelt hem dat Mollema tegen Woods had gezegd dat ze nog een rondje moesten rijden. ,,Het is een les voor 'Mike', dat je concurrenten niet altijd eerlijk tegen je zijn", aldus Vaughters.



Mollema (32) won in het najaar met de Ronde van Lombardije voor het eerst een van de vijf 'monumenten' in het wielrennen.