Mountainbiker Schurter heeft na WK-titel ook wereldbeker binnen

Net als op het WK ontbrak zijn grootste concurrent Mathieu van der Poel, die zich deze weken op de weg richt en zaterdag aan de Tour of Britain begint met het oog op het weg-WK. Schurter hield de Fransen Titouan Carod en Jordan Sarrou achter zich. Schurter is in het klassement, waarin Van der Poel tweede staat, niet meer te achterhalen.



Bij de vrouwen won de Zweedse Jenny Rissveds. De olympische kampioene had een voorsprong van acht seconden op de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Anne Terpstra werd vijfde, Anne Tauber negende.