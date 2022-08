Movistar dankt Annemiek van Vleuten: ‘Deze vrouw heeft de ‘double treble’ voor ons compleet gemaakt’

,,Deze vrouw heeft de ‘double treble’ voor ons compleet gemaakt”, schrijft Movistar op Twitter. ,,We zijn de eerste wielerploeg die de Tour, Giro en Vuelta en de vergelijkbare evenementen bij de vrouwen hebben gewonnen: Giro Donne, Challenge by La Vuelta en Le Tour Femmes.”

Van Vleuten is bezig aan haar tweede seizoen in Spaanse dienst. Ze verruilde eind 2020 de Australische ploeg Mitchelton-Scott voor Movistar. Vorig jaar won ze op de Olympische Spelen van Tokio goud (tijdrit) en zilver (wegwedstrijd). Dit jaar schreef de Wageningse onder meer Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik op haar naam. In de Ronde van Italië voor vrouwen won ze twee ritten en het eindklassement, in de Tour greep ze in het slotweekeinde de macht met twee etappezeges in de Vogezen.