Multitalent Fem van Empel tekent bij Jumbo-Visma: ‘Vergeleken met haar ben ik een snotneus’

Mathieu van der Poel maakt rentree na opgave in Tour de France

Mathieu van der Poel rijdt woensdag zijn eerste officiële wedstrijd na zijn opgave van vorige maand in de Tour de France. De 27-jarige renner doet mee aan de Druivenkoers, een eendaagse wedstrijd in België met start en finish in Overijse.

22 augustus