'MvdP’ vierde bij debuut in Vlaanderen: ‘Misschien ondankbaar, maar is niet anders’

Van der Poel reed zijn voorwiel kapot en moest met een slingerende fiets tot stilstand zien te komen. ,,Het was een bloembak waarvoor ik moest uitwijken. Daarna brak mijn wiel in de stoeprand, kon ik nog even blijven zitten maar ging ik door een putje alsnog over de kop. Het deed pijn, maar ik ben toch weer begonnen te rijden en na een lange achtervolging kwam ik terug. Dat ik op de Paterberg nog met de besten mee naar boven kwam, daar ben ik wel tevreden over.’’



Van der Poel vertelde bij Sporza dat hij eigenlijk niet wist dat Bettiol voorop lag. ,,Dat kreeg ik pas daarna door.’' Lof was er voor ploeggenoot Stijn Devolder. ,,Die heeft me goed geholpen. Ik voelde me bij elke klim beter worden en kreeg de moraal terug. Vierde is misschien een ondankbare plaats, maar het is niet anders.’’