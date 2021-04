Na eerste zege in 1159 dagen valt Cavendish geëmotioneerd Jakobsen in de armen

Podcast & videoSprinter Mark Cavendish heeft na drie jaar eindelijk weer een sprintzege te pakken. De Britse wielrenner won de tweede rit in de Ronde van Turkije. De wielrenner van Deceuninck - Quick-Step bleef in de sprint in Konya de Belg Jasper Philipsen en de Duitser André Greipel voor. Arvid de Kleijn, die de eerste etappe won, finishte als vierde.

Na de finish viel Cavendish dol van vreugde Fabio Jakobsen in de armen. Een dag na zijn rentree hielp hij mede de Brit aan zijn eerste zege in ruim drie jaar. ,,Het is echt superspeciaal om Mark hier te zien winnen”, zei Jakobsen meteen na de finish tegen Eurosport. ,,Hij heeft vanaf het begin van dit jaar gevochten voor deze overwinning. Hij verdient het. Mark is een groot kampioen.”

Quote Het is ongelofe­lijk Mark Cavendish Jakobsen zei zelf te genieten van zijn comeback. ,,Het is fijn om weer wielrenner te zijn. Ik neem het stapje voor stapje. Iedereen is vriendelijk, met velen heb ik ook al jaren gekoerst. Ze zeggen dat het ze goed doet om mij te zien rijden en dan zeg ik dat ik ook blij ben om hen te zien. Die band hebben we, we doen deze sport toch samen.”



De Nederlander van Deceuninck - Quick-Step laat weten dat zijn doel primair het uitrijden is in Turkije. ,,Ik hoop dat we met het team nog een etappe kunnen winnen, wie er wint maakt niet uit.”

De tweede rit in Turkije had net als een dag eerder start en finish in Konya, nu na 145 kilometer. Philipsen begon de sprint vroeg en sloeg een gaatje, maar Cavendish haalde eerst Greipel in en passeerde de Belg van Alpecin-Fenix net voor de meet.

Voor Cavendish is het de eerste overwinning sinds zijn zege op 8 februari 2018 in de Dubai Tour, vandaag precies 1159 dagen geleden. Na de finish werd hij gefeliciteerd door ploeggenoot Fabio Jakobsen, die in de Ronde van Turkije zijn rentree maakt na de zware val in augustus vorig jaar. Jakobsen zat in de finale nog in het peloton, maar liet het in de laatste kilometers lopen.

Cavendish neemt door zijn zege ook de leiding in het klassement over van De Kleijn. De twee wielrenners staan in tijd gelijk, maar door zijn laatste zege is de Brit de nieuwe leider.

Cavendish was dolgelukkig. ,,Het is ongelofelijk. Het voelt heel goed om weer een winnaar te zijn. Ik ben dat gevoel nooit zat.” De sprinter passeerde net voor de streep Philipsen. ,,Shane Archbold bracht me verder dan een dag eerder. Alvaro Hodeg leidde me in de laatste kilometer. Ik bedank Deceuninck - Quick-Step voor de kans om terug te keren tot deze zege.”

Volledig scherm Mark Cavendish wint in Konya. Inzet: na zijn zege valt de Brit Fabio Jakobsen in de armen. © photo: Cor Vos

De 35-jarige Cavendish zei vorig jaar na afloop van Gent-Wevelgem geëmotioneerd dat het misschien wel zijn laatste koers was geweest. Kort daarop gaf hij aan nog niet te willen stoppen. Hij kreeg voor dit jaar een contract bij Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van manager Patrick Lefevere, waar hij ook reed van 2013 tot en met 2015.

Cavendish won in het verleden dertig etappes in de Tour de France, vijftien in de Giro d’Italia en drie in de Ronde van Spanje. De sprinter werd in 2011 in Denemarken wereldkampioen en won in 2009 Milaan-Sanremo. Vorige week werd hij in de Scheldeprijs nog geklopt door Philipsen en moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Ook eindigde hij al twee keer dit jaar als tweede.