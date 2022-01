Na Mathieu van der Poel slaat ook Wout van Aert WK veldrijden over

Wout van Aert zal eind deze maand niet deelnemen aan het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Dat verklaarde de Belg, drievoudig wereldkampioen, na zijn zege in de cross om de X2O-Trofee in Herentals.

Eerder op de dag had Mathieu van der Poel al laten weten zijn wereldtitel niet te verdedigen. De Nederlander komt sowieso deze winter niet meer in veldritten in actie vanwege een rugblessure.



Van Aert meldde bij tv-zender Sporza dat het Belgisch kampioenschap zondag zijn laatste cross is van dit seizoen. De renner van Jumbo-Visma richt zich daarna op het wegseizoen. ,,Het is moeilijk zo’n mooie wedstrijd als het WK te laten schieten, maar ik heb nu vier weken extra om me voor te bereiden op het wegseizoen”, aldus Van Aert. Van Aert zag zondag in de wereldbekercross van Hulst door materiaalpech een einde komen aan een zegereeks van zeven uit zeven. Voor het klassement komt Van Aert niet in aanmerking omdat hij de eerste twee wedstrijden aan zich voorbij liet gaan. Eerste Nederlander werd Europees kampioen Lars van der Haar: vijfde.

Lucinda Brand

Lucinda Brand won de vijfde cross om de X2O-Trofee. De wereldkampioene veldrijden van Baloise-Trek Lions was in Herentals opnieuw duidelijk de sterkste en boekte haar zestiende zege van het seizoen. Denise Betsema finishte als tweede op 49 seconden van de winnares. Dankzij een bonificatie voor de snelste ronde bleef de veldrijdster van Texel nog net leider in het klassement. Het verschil met Brand zakte van 46 naar 2 seconden. Er volgen nog drie crossen in deze competitie.

Annemarie Worst finishte in Herentals als derde. Manon Bakker werd op ruime afstand zesde, gevolgd door Ceylin del Carmen Alvarado. De voormalig wereldkampioene is bezig aan een wisselvallig seizoen en kreeg in Herentals al vroeg met materiaalpech te maken, waardoor ze een lang stuk moest lopen en de aansluiting vooraan verloor.

Volledig scherm Lucinda Brand komt als eerst over de finish in in Herentals. © BELGA

Brand kreeg daar niets van mee. Ze was al snel aangesloten bij de snel gestarte Betsema en liet haar concurrente vervolgens achter. ,,Ik had niet gedacht dat ik de knop zo makkelijk kon omzetten. Ik dacht vooraf: dit wordt een mentaal zwaar dagje”, vertelde de Rotterdamse bij Sporza. ,,Ik zat niet goed mee bij de start, maar kon de schade beperken.”

Betsema baalde omdat ze door een lekke band in de slotronde nog wat extra tijd verloor. ,,Het verschil was sowieso te groot”, oordeelde de Texelse, alvorens terug te keren naar het eiland. Zondag wacht de nationale titelstrijd in Rucphen waar ze Brand opnieuw zal ontmoeten.