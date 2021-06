Na zilveren NK-medaille is overstap naar profs het doel voor Sjoerd Bax

In de weinige internationale etappekoersen die dit jaar verreden werden, liet Sjoerd Bax al mooie dingen zien. Zo won de renner uit Uppel (bij Almkerk) in mei twee etappes en het eindklassement in de Rhône-Alpes Isère Tour in Frankrijk. Niet veel later pakte hij ook nog een ritzege in de Tour de la Mirabelle. Op dit moment fietst hij in Polen in de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques.