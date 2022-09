Naast Bauke Mollema ook Daan Hoole op WK-tijdrit

Door Daniel Dwarswaard



Dat Mollema de tijdrit rijdt, was al langer een uitgemaakte zaak. De routinier heeft zijn liefde voor de tijdritfiets dit seizoen helemaal gevonden en werd in juni tot ieders verrassing Nederlands kampioen in Emmen. Hij liet toen specialist Tom Dumoulin achter zich. Diezelfde Dumoulin was toen nog voorbestemd om in het Australische Wollongong afscheid te nemen als topsporter. Maar zoals bekend stopte de Limburger al met fietsen.