Naderend afscheid Van der Breggen: ‘Ik zal nooit vergeten hoe Anna zich voor mij wegcijferde’

Door Daniël Dwarswaard



Chantal Blaak, ploeggenote en vriendin: ,,Ik weet nog goed dat we als twee meisjes naar het WK junioren gingen, in 2007. Kwamen we daar aan als guppies op Schiphol. Het was voor ons allebei de eerste keer in een vliegtuig. En dan direct naar Aguascalientes in Mexico. We hebben toen echt veel lol gehad. En nu, veertien jaar later, rijden we samen ons laatste WK. Nu ik het zo uitspreek is dat wel bijzonder hè. Maar we hebben het er eigenlijk nog helemaal niet op die manier over gehad.”