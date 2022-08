Nairo Quintana uit uitslag Tour de France geschrapt na gebruik verboden pijnstiller

Vingegaard geniet van dagtripje naar Profronde van Et­ten-Leur: ‘Ook leuk om Wout weer even te zien’

Een dagje uit. Niet naar het strand of het pretpark, maar naar de Profronde van Etten-Leur in het thuisland van zijn ploeg Team Jumbo-Visma. Tourwinnaar Jonas Vingegaard kwam, zag en overwon. Met een privévliegtuig heen en weer terug. Met vrouw en kind. Een drukke dag, maar hij genoot zichtbaar onder de brandende Brabantse zon. ‘I like it here.’

