Nederlands crossfeest op de Koppenberg: Worst verslaat Brand

Oud-etappewin­naar Mohoric verlaat Vuelta met breuk in schouder

22 oktober Matej Mohoric gaat donderdag niet meer van start in de derde etappe van de Ronde van Spanje. De renner van Bahrain-McLaren ging woensdag onderuit tijdens een afdaling en bleek daarbij een breuk in zijn schouder te hebben opgelopen. Mohoric, onlangs nog vierde in Luik-Bastenaken-Luik, reed de rit nog wel uit.